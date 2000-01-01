حتى 'اليد الثالثة' للسجائر تطال صحة الأطفال المصطلح يعني كل ما يعلق من روائح التدخين بالأسطح والمفروشات، ويؤثر على وزن ومناعة جميع الفئات العمرية في محيط المدخنين.