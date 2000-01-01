   
 
 

كي لا ينجح 'حزب الله' حيث فشل في 2009

خيرالله خيرالله

مقاومة الواقع في العالم العربي

فاروق يوسف

دونالد ترامب وبداية المشوار

أحمد الشحماني

الصين قائدة للعالم!

سالم الكتبي

مكتبة الإسكندرية: معاً ضد التطرف

رشيد الخيّون

هل تهزم أوروبا زمن الكراهية؟

فاروق يوسف

لماذا نضرم النار في مدننا؟

كرم نعمة

النسبية الكاملة ابتلاع كامل للأقليات، والطائفة الأكبر هي المحدلة

د. صلاح ابو الحسن

كفى مكابرة، فقد أنكشف المستور

د. إبراهيم أبراش

افريقيا والعودة المغربية

خيرالله خيرالله

ديموقراطية أميركا وشوفينية ترامب

د. خليل حسين

نمو تدفقات النقد الأجنبي لمصر غير كاف لطمأنة المستثمرين

تدفق العملة الصعبة تعزز بعدما وقعت القاهرة اتفاق برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار لأجل ثلاث سنوات مع صندوق النقد الدولي.

السعودية تتطلع لزيادة استثماراتها النفطية بأميركا في عهد ترامب
الاتحاد للطيران ولوفتهانزا توقعان اتفاقا بقيمة 100 مليون دولار
عجز الميزان التجاري غير النفطي للإمارات يتجاوز 73 مليار دولار
10 مليارات دولار صفقات الدمج والاستحواذ بالشرق الأوسط
الإمارات ضمن أهم محاور مسارات التجارة العالمية المتغيرة
انعزالية ترامب تعيد محادثات التجارة الحرة مع الخليج لأجندة أوروبا
أوبك تلتزم بـ82 بالمئة من تعهدات خفض الإنتاج
الرياض تبدأ برنامجا واسعا في الخصخصة
حظر السفر الأميركي يعيق مسعى إيران لجذب الاستثمارات

ناتالي الخوري غريب: على من يكتبون الرواية أن يكتبوا نصوصًا تشبههم

الكاتبة اللبنانية ترى أنّ مستوى الحركة النقديّة يصوّر مستوى الحركة الأدبية، على صعيد الصفحات الثقافية ومنابر الندوات والإصدارات الجديدة.

سؤالا الدين والسياسة في الرواية الأردنية
أدونيس بين معنيين ..
تساؤلات غير مريبة في ديوان 'أنت انا'
'فينوس وميم المذكّر' .. الرغبة والجسد والمسكوت عنه
أننصاع للمعيارية الغربية في ثقافتنا العربية المعاصرة، أم نسعى للتحرر منها، وكيف؟
مهرجان الشارقة يرفع شعار 'القصيدة الشعبية.. وجدان أمة'
'صفصافة' تطلق الأنطولوجيا الشعرية العربية للمالطي أدريان كريما
أمير الشعراء: حضور قوي للشاعرات في أولى الحلقات التسجيلية
مي فاروق تقدم أشهر أغاني أم كلثوم بدار الأوبرا السلطانية

نهائي مبكر بين غانا والكاميرون في العرس الافريقي

المنتخب الغاني يتطلع لعودة قائده جيان والثأر من نظيره الكاميروني في نصف نهائي كأس الامم الافريقية.

كيتل في قمة الترتيب العام لطواف دبي الدولي
أرباح مالية للمرة الاولى لاندية الدوري الانكليزي
كلوب يحث جمهور ليفربول على الصبر في ظل الاداء المتراجع لفريقه
الجزيرة لتجنب المفاجآت في الدوري الاماراتي
مرسيليا يواصل مشواره بصعوبة في كأس فرنسا
تشلسي يعود من ارض ليفربول بنقطة ثمينة
اولوا يهدد بالاضرب ما لم يسمح له ليستر سيتي بالرحيل
انتر ميلان يودع كأس ايطاليا من ربع النهائي
اول هزيمة لارسنال في الدوري الانكليزي

'لف البالغين' للتخلص من آلام الولادة

أسلوب علاجي جديد يجتاح اليابان، ومحاكاة طريقة لف الأطفال عند الولادة تساعد الأمهات على مقاومة أوجاع الأكتاف والأفخاذ.

واظب على تناول الفطور لصحة قلبك
الاكتئاب لا يعرف طريقا الى الأطفال الأكثر نشاطًا
الطب البديل يثبت نجاعته في مواجهة سرعة القذف
مضاد حيوي للسل يخفف آثار 'التوحد' الاجتماعية
زراعة بكتيريا في الأمعاء لمعالجة التوحد
عند نقص فيتامين 'أ'.. بذور الزهايمر تولد من رحم الام
النوم المريح في الليل ينشط كفاءة جهاز المناعة
احذروا مادة سامة في منتجات لتخفيف آلام تسنين الأطفال
مريضات سرطان الثدي يكتوين من آثار جانبية شديدة نتيجة العلاج
  
لا تطمئنوا لرموز قفل الشاشة في الهواتف
برمجية بوسعها تحليل حركة الأصابع لرسم شكل معين اعتمادا على فيديو سُجل من مسافة بعيدة نسبيا والتكهن بنمط فك تشفير الجهاز.
'أزمة سكر' ينتظر موافقة أحمد عيد
الممثل المصري يتلقى عرضا من شركة انتاج لتقديم الجزء الثاني من المسلسل المصري خارج سباق الدراما الرمضانية.
براميل ذكية تعرض مساعدتها لاحتواء ازمة النفايات في لبنان
'كاليدوس 2' يفرز بنفسه الزجاج والكرتون والبلاستيك والصفيح اعتمادا على لون كيس القمامة، لتسهيل عمل البلديات خصوصا في العاصمة بيروت.
مركز السينما العربية يفتح نافذة على كان عبر 'جوائز النقاد'
المصري أحمد شوقي يتقلد منصب مدير المسابقة الجديدة المقرر اقامتها في المهرجان العالمي، ولجنة التحكيم تضم 26 من أبرز النقاد العرب والأجانب.
كسر قيود الجاذبية قد يكبّل الشيخوخة
ناسا تتوصل من خلال دراسة الحالة الصحية لتوأمين من رواد الفضاء ان رحلة بعام خارج الارض جعلت جسم احدهما اقل عرضة للتقدم في العمر.
أول غطاء هاتف يتحول لطائرة دون طيار لالتقاط سيلفي
'آيرسيلفي' يتوافق مع هواتف آي فون7 و7 بلس وآي فون 6 إس و6 إس بلس وغوغل بيكسل وغالاكسي إس 7 إيدج فقط.
خراب الموصل ازدهار في ورشات صيانة السيارات
نشاط اصلاح العربات يشهد قفزة كبيرة في اكبر المدن الخاضعة لتنظيم الدولة الاسلامية، مع تواصل اشتباكات تخلف كل يوم مزيدا من وسائل نقل معطبة لا غنى عنها.
مكعبات الليغو تشيد شبكة اجتماعية للأطفال
'ليغو لايف' تتيح لمن هم دون 13 سنة انشاء شخصيات افتراضية مستوحاة من لعبة التركيب الشهيرة والتواصل بها في مجال افتراضي يخضع لرقابة صارمة.
'نعيما' لقص شعر الفقراء مجانا في الاردن
مبادرة تنظمها مجموعة من الحلاقين في الاردن، وكبار وصغار يصطفون في الساحة الهاشمية لقص شعورهم أو حلاقة ذقونهم مجانا.
نقابتان نافذتان في هوليوود: سياسة ترامب للهجرة خرقاء
نقابتا المخرجين الاميركيين والممثلين تعارضان قرار ترامب حول منع رعايا سبع دول ذات غالبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة مؤقتا.
ليست مفاجأة.. الرجل لا يركز بأكثر من مهمة
دراسة سويسرية توصلت إلى نتيجة غير غريبة بالنسبة للنساء تؤكد أن طبيعة أدمغة نظرائهن لا تسمح لهم بأداء أنشطة عقلية وجسدية في الوقت نفسه.
حكم قضائي بحق المثلية الجنسية يحرك عاصفة بلبنان
القرار القاضي باعتبار ممارسات المثليين والمتحولين جنسيا حقوقا طبيعية لا تجريم عليها يثير حفيظة الهيئات الدينية ومجتمعات التواصل.
جيمس مكافوي يعيش 'انفصام' شخصيات مختلفة
فيلم الرعب يحكي قصة مريض يتخيل نفسه في كيانات كثيرة ويمكنه ابتكار صفات جسدية فريدة لكل حالة يتمثلها.

 
>>