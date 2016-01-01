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فاروق يوسف

صوب الإسلام وصوابه

د. بليغ حمدي إسماعيل

سنة تفرّج العالم على المأساة السورية

خيرالله خيرالله

قرار أممي ضد الاستيطان: رب صدفة خير من ألف ميعاد!

محمد قواص

إيران خارج المعادلة السورية

فاروق يوسف

سياسيون وإعلاميون فلسطينيون، ما بين وطنيين ومأجورين

د. عادل محمد عايش الأسطل

الثقافة العربية بعد رحيل عام آخر: كسوف الأفكار أم كسوف الواقع

سعد القصاب

اسرائيل واصدقاؤها

سالم الكتبي

النخب العربية والخلافات السياسية

محمد أبو الفضل

كسر حلقة العقم السياسي في اليمن

خيرالله خيرالله

استقالة معارضة

فاروق يوسف

اتفاق على ما يشبه الموازنة بين حكومة السراج والمركزي الليبي

الجانبان يتفقان على التعاون في السنة الجديدة ويقران الإنفاق المالي العام بحوالي 25 مليار دولار.

موانئ دبي ترفع حصتها الى الثلثين في شركة كورية جنوبية
5 مليارات دولار عجزا في المعاملات الجارية لمصر
توقعات بزيادة العجز تطبع موازنة السودان
مصر تعزز إجرءات دعم الاستثمار الأجنبي بمشروع قانون جديد
احتياطات النقد الأجنبي الجزائري تفقد 76 مليار دولار في ثلاث سنوات
الرئيس اليمني يمنع الإعفاءات الضريبية والجمركية وسط شح في السيولة
الجزائر تقر زيادات ضريبية في موازنتها لاحتواء انهيار اسعار النفط
السيسي يتوقع استقرار الظروف الاقتصادية خلال ستة أشهر
تونس تعِد شبابها بمؤتمر استثماري لمحاربة البطالة

شاعرة سورية تؤكد أن القصيدة موسيقى تهز أوتار القلب

هناء داوودي ترى أن الكتابة هي فصلنا البديع الذي تتوالى فيه انهمارات الحرف لتشكل غيثاً من فرح.

منيف يوثق حال الشرق المتوسط اليوم قبل أربعين سنة
معلمينا الافاضل: امنحوا أطفالنا الحياة
'حار جاف صيفا' .. دهشة سينمائية تتجاوز الحكاية
'أدب الطفل بين الشعر والقصة' في بيت الشعر بالأقصر
'الأعمى والكسيح' بين داريوفو الايطالي والتراث العربي
الدورة العاشرة من مهرجان الظفرة تختتم فعالياتها
الفعاليات التراثية تبهر جمهور مزاينة الظفرة
'الأعلى للثقافة' ينظم مؤتمرا علميا حول حضارات الشرق الأدنى القديم
مصطفى عطية يتناول قضايا الوعي وعلاقتها بالسرد

ديباي خارج مخططات مورينيو بسبب رغبته في الرحيل

مدرب مانشستر يونايتد يلمح الى مغادرة الجناح الهولندي ممفيس ديباي خلال فترة الانتقالات الشتوية.

هال سيتي يودع قاع الترتيب الانكليزي بتعادل مع ايفرتون
المنامة يضرب موعدا مع الشباب في نصف نهائي كأس ملك البحرين
المقاصة يستمر في تعقب الأهلي، والمصري يقترب من الزمالك
الوحدات يستغل تعثر الجزيرة لتضييق خناقه في بطولة الاردن
الشباب يعود لسكة الانتصارات في بطولة السعودية
أتلتيكو يقلب الطاولة على الاتحاد في احتفالية 'العميد' بالذكرى 90 لتأسيسه
القادسية يسترجع صدارته المحلية من الكويت
غوفان يباغت موراي ويقصيه من نهائي أبوظبي
اوجييه يهيمن على بطولة العالم للراليات

مزاجك داخل أمعائك

علماء بريطانيون وإسبان يتوصلون إلى ارتباط بين ميكروبات الخلايا المعوية وهرمون السيروتونين المسؤول عن ردود الفعل العاطفية.

علاج مناعي واعد يدحر سرطانا مميتا في الدماغ
قد أطال النوم عمرا
'الأنيميا' تكتب شهادة وفاة حاسة السمع
تناول الحوامل 'أوميغا 3' يصد الربو عن أطفالهن
عقار فينوفيبرات يروض أمراض القلب
أعشاب صينية قديمة تروض السل المقاوم للأدوية
اخلع ملابسك فوراً عند اصابتك بحروق
تجربة علمية مهمة.. صابون لمحاربة وباء الملاريا
خلطة من عقارين للسكري وضغط الدم تسمم السرطان
  
'كارز' الأميركي يحقق نصرا على الباص الصيني المقلد
فيلم الرسوم المتحركة يكسب معركة قضائية ضد شريط منسوخ عنه في بلد يشهد تزويرا كبيرا وتساهلا في قضايا الملكية الفكرية.
غالبية مستخدمي مواقع التواصل يرغبون بهجرها في 2017
في استطلاع لشركة متخصصة في الأمن الالكتروني، 78% من مرتادي الشبكات الاجتماعية يقولون إنها مضيعة للوقت.
لحوم البشر بين فكي الإنسان الأول
أدلة جديدة لجثث مقطعة وأدمغة مكسرة تثبت أن شعب نياندرتال كان يحطم العظام من أجل إزالة النخاع العظمي منها.
سكارليت جوهانسون تودع العزوبية في 'روك ذات بودي'
لأول مرة الممثلة الأميركية تخوض تجربة الكوميديا في فيلم يحكي قصة مقتل راقص أثناء حفلة شابة مقدمة على الزواج.
'أبيه فتحي' يغادر سباق الدراما الرمضانية في 2017
الممثل المصري محمد الهنيدي سيصور المسلسل الجديد في 2018، وينشغل باعداد فيلمه 'عنترة ابن شداد'.
بوكيمون غو في صدارة البحث على غوغل 2016
حسب تصنيف الشركة الاميركية، أكثر المواضيع اهتماما لمستخدمي محرك البحث كانت آي فون 7 ودونالد ترامب والمغني برينس.
الطباعة الحيوية لسد نقص التبرع بالأعضاء البشرية
التقنية ثلاثية الأبعاد تستخدم خلايا المريض نفسه لإعداد الأعضاء والأنسجة والعظام وغيرها مما يحد من احتمالات رفض العضو المتبرَع به.
لوحات الرسم تتنبأ بمرض باركنسون
انعكاسات المرض واضحة في لوحات مجموعة من الرسامين على غرار سالفادور دالي وفيليم دي كونينغ وجيمس بروكس، وتقنية التصوير الرقمي لتقييم درجة التعقيد فيها.
اعجاب بلوحة تذكارية لجورج مايكل
بيغاسوس فنان الشارع في لندن يرسم لوحة بألوان مختلفة لفنان البوب البريطاني الشهير الراحل.
تأخر سن الزواج في العراق.. اضطرار ام اختيار؟
ظاهرة تأخر اتمام 'فرحة العمر' تعود الى غلاء المهور وانتشار البطالة وتدهور الامن، وعراقيون يختارون الحرية والابتعاد عن القفص الذهبي.
'لأعلى سعر' لا يتنازل عن عزت العلايلي
الفنان المصري يتعاقد رسميا على المسلسل الرمضاني الجديد بعد زيادة اجره ومساحة الدور المخصص له، ونيللي كريم في حلة جديدة ومختلفة.
انتصار الرقابة العمرية على المقص أهم انجازات السينما المصرية في 2016
الظاهرة الاهم خلال العام في اوساط الفن السابع في اكبر الدول العربية انتاجا امكانية عرض الافلام عبر شاشة اليوتيوب فقط والتحرر من سلطة الاعمال المكلفة.
هل فيسبوك شبكة تواصل أم شركة لجمع البيانات؟
تقارير جديدة تكشف ان الموقع يعرف عنك أكثر مما تخبره به عبر شرائه مزيدا من المعطيات عن مستخدميه من أطراف أخرى.

 
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