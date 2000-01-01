16 رواية عربية في القائمة الطويلة للبوكر لجنة تحكيم برئاسة الروائية الفلسطينية سحر خليفة تصطفي من بين 186 رواية صدرت في العام الاخير أعمالا من 19 دولة للترشح للقائمة القصيرة للجائزة العالمية.