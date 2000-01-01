ماكدونالدز تفرط في أنشطتها في الصين وهونغ كونغ عملاقة الوجبات السريعة الاميركية تبيع أغلبية وحداتها في البلدين الاسيويين مقابل 2.1 مليار دولار، في إطار مساعيها للتحول إلى نموذج أعمال ذي رأسمال أقل كثافة.