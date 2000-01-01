طيور الجنوب.. خارطة الفُرقة فى بلاد الشمال رواية أماني أبوالفضل تحثك على التفكير في واقعنا المتهرئ الذي يسرح فيه العملاء والمتطرفون بأشكالهم المختلفة ليزيدوا من فرقتنا ووهننا.