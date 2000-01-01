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فاروق يوسف

السلام: هذا المصطلح المراوغ

د. إبراهيم أبراش

قراءة في توجهات خطاب الرئيس الاميركي الجديد

حامد شهاب

السعودية وملء الصفحة الجديدة مع لبنان

خيرالله خيرالله

الجبير يدافع عن الرياض، فمن يدافع عن السعودية؟

محمد قواص

مشروع موحد.. خيار ما بعد الانتصار

جواد العطار

العراقيون يترقبون مشروعا وطنيا للانقاذ

واثق عباس

ترامب: أغلق اليد المفتوحة بدافع الحب

د. ألون بن مئير

عبد لكي قديس الثورة السورية المطعون

فاروق يوسف

إسرائيل ومعاقبة الأمم المتحدة

د. خليل حسين

الصراعات والعمل الإنساني والإعمار

محمد أبو الفضل

سوناطراك تحقق 32 اكتشافا للمحروقات

الشركة الجزائرية توجه استثماراتها لزيادة الإنتاج وتطوير الحقول النفطية وتكرير المنتجات النفطية والغازية والبحث عن أسواق جديدة.

خمسة محاور تفرض نفسها على طاولة دافوس
الولايات المتحدة تسبح في بحر النفط عكس التيار
الخلافات الاقتصادية الصينية الأميركية تهدد أسواق الطاقة
الاقتصاد الإيراني يواصل تعثره بعد مرور سنة على رفع العقوبات
78 مليار دولار إصدارات الديون في الشرق الأوسط 2016
الامارات تنعش الاقتصاد السوداني بأول وديعة بنكية بعد رفع العقوبات
شل توقع عقدا مع هاليبرتون لحفر 30 بئرا نفطية بالعراق
لبنان يرسم معالم اقتصاد جديد
ايرادات نتفليكس تقفز في الربع الأخير من 2016

رحلة بين الشعر والسرد التخيلي على 'غيمة أربطها بخيط'

الكاتب اللبناني عبده وازن يجمع في كتاب نصوصا تؤسس لأدب رؤى المنام واليقظة، تتخللها دراسة مطولة حول مفهوم الحلم في نظريات العلماء وأبحاثهم.

التجنيد الإجباري للمرأة .. وجهة نظر ثقافية
'جدِّي يعشق أرضه' .. الحكي بلغة الحفيد
إيلوار .. انتصار القلق على الواجب
العام الثقافي الصيني المصري يختتم فعالياته بعروض أوبرا البلدين
كاتب يمني يحاور أدباء وكتابا حول المشهد الأدبي المصري
'سألقاكِ هُناك' .. العشق في أصفهان
'البابطين' تطلق أكاديمية للشعر العربي
روايتان لأميرة بهي الدين
'زوربا في شبرا' جسر العبور إلى 'الكوبانية'

السعيد يمنح مصر فوزها الاول في العرس القاري

منتخب 'الفراعنة' يفلت من التعادل السلبي الثاني على التوالي ويتغلب على نظيره الاوغندي بهدف وحيد، وغانا الى ربع النهائي.

بداية قوية للكويت في كأس الأمير
فوز اول لدبا الفجيرة في الدوري الاماراتي
فرنسا تواصل مشوارها في مونديال اليد
غانا في ربع نهائي كأس أمم افريقيا
ريال مدريد يضمن لقب الشتاء في الدوري الاسباني
دورتموند يعود من ارض بريمن بنقاط الفوز
ليفربول يفشل في اختباره السهل امام سوانسي
نادال يتجاوز معركة زفيريف في بطولة استراليا المفتوحة للتنس
اربعة منتخبات تتنافس على بطاقتي التأهل في العرس القاري

عقاقير الكولسترول تقاوم تخثر الدم

بالإضافة إلى دورها المعروف في الوقاية من أمراض القلب والشرايين، أدوية الستاتين تقلل بنسبة الربع من مخاطر تجلط الأوردة الدموية.

صد الربو مبكرا يحاصر سمنة الأطفال
لا أخطاء في تشخيص سرطان البروستاتا بعد اليوم
التظلل ليس بديلا عن المستحضرات الواقية من الشمس
العالم يشهد ولادة أول طفلة من ثلاثة أباء
قلوب النساء أكثر رهافة في مواجهة الفقر من الرجال
حمل ممكن للنساء المصابات بعيوب خلقية في القلب
عقار لاضطرابات النوم يوقظ ذاكرة المكتئبين
'ريغورافينيب'.. أول علاج شامل لمرضى سرطان الكبد المتقدم
القهوة والشاي صديقان للقلب
  
اسلمة تركيا تتواصل بتحجيب موظفات الدرك وخفر السواحل
قانون جديد يسمح لموظفات الدرك وخفر السواحل في تركيا بارتداء حجاب خال من الرسوم والالوان، ويمنع وضع النقاب.
بيروت جديرة باحتضان مهرجان التصوير الفوتوغرافي
المهرجان في نسخته الرابعة يعرض عشرات الأعمال الانتقائية لمصورين من مختلف البلدان المطلة على البحر المتوسط، ويدعم المواهب الشابة.
أحمد عفيفي يحبو في عالم الاخراج في 'خطيب مراتي'
مخرج الفيلم الكوميدي الجديد يستعين سرا بخالد يوسف لتوجيهه، والفن يجمع مجددا بين احمد سعد وريم البارودي بعد علاقة عاطفية فاشلة.
محفظة ذكية لا تضل طريقها الى جيبك
'ايكستير 2' تسمح لمستخدمها بتحديد مكانها عبر الهاتف والوصول إلى أي بطاقة مهمة عبر ضغطة زر واحدة، فضلا عن عملها بالطاقة الشمسية.
صدمة من ترؤس رومان بولانسكي لجوائز 'سيزار'
وزيرة حقوق النساء في فرنسا تستاء من اختيار المخرج البولندي المتهم بالاغتصاب لإدارة أعرق المكافآت السينمائية الفرنسية.
الذكاء الاصطناعي ينذر بموعد وفاة مريض القلب
برنامج واعد يرسم صورة افتراضية ثلاثية الأبعاد لقلب المريض، ويمكن من إيجاد العلاج المناسب له في الوقت الصحيح وإنقاذ حياته.
لينكدإن في ثوب فيسبوك
في التغيير الاكبر منذ إطلاقها، منصة النشر المهنية تطرح تصميما جديدا يشبه الى حد بعيد واجهة موقع التواصل الاشهر.
أحمد عيد يطرح أزمة الهوية في 'ياباني أصلي'
الفيلم المصري يعيد نجم الكوميديا الى الساحة الفنية بعد غياب طويل، والرقابة على المصنفات الفنية تجيز عرضه دون حذف.
كاميرا واقع افتراضي بعيون بشرية
'توآيز في ار' مجهزة بأربع عدسات تصور بزاوية 180 درجة، يفرق كل زوج منها نفس متوسط المسافة بين عيني الإنسان.
'متحف الاتحاد' محطة جديدة لتعزيز الوجه الثقافي للإمارات
متحف في مدينة دبي يقدم لمحة مفصلة عن تاريخ الدولة الخليجية وينافس مراكز التسوق وناطحات السحاب ومدن الألعاب.
8 أشهر من العزلة لفهم السلوك البشري أثناء مهام فضاء طويلة
ستة علماء يدخلون قبة تجثم فوق بركان بعيد في هاواي دون أي اتصال بالعالم الخارجي، لمحاكاة مهام رواد الفضاء في المريخ.
حفل تنصيب في العلن، عرض أزياء في الخفاء
سيدة البيت الأبيض تستحضر أناقة جاكلين كنيدي، ومعاونة ترامب تخطف الأنظار بمعطفها العسكري.
أسبوع الفيلم المغربي يحط رحاله في القاهرة
مبادرة فنية بتوقيع المركز السينمائي المغربي وزارة الثقافة المصرية، والتظاهرة تهدف لتعزيز التعاون بين الجانبين.

 
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