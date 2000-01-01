   
 
 

في انتظار سايكس ـ بيكو... بحلته الجديدة

خيرالله خيرالله

في الطريق إلى دمشق

فاروق يوسف

العراق الموحد اليوم لا يخدم إلا ايران والسنة كبش فداءه الوحيد

انس محمود الشيخ مظهر

تعددت الأسباب والبطالة واحدة

سجعان القزي

أهمية مؤتمر باريس في انعقاده وليس في مخرجاته

د. إبراهيم أبراش

سلب السلطة من السلطة الرابعة

كرم نعمة

العالم العربي المحروم من السياسيين

فاروق يوسف

مرحلة الحذر بين اميركا وايران

خيرالله خيرالله

ذكرى شارلي شابلن

د. عبدالرازق مختار محمود

الاقتصاد الليبي وخمس سنوات عُجاف

هدى عيسى الغول

ما الذي ينتظر العراق؟

فاروق يوسف

واردات القمح والسيارات تفاقم العجز التجاري المغربي

العجز في المغرب يرتفع 19.6 في المائة مقارنة بالعام السابق رغم انخفاض واردات الطاقة وارتفاع الصادرات وايرادات السياحة.

مصر تطرح ثلاثة حقول غاز جديدة على خريطة الإنتاج
الإمارات التاسعة عالميا في استكمال الأبراج الشاهقة 2016
أدنوك الإماراتية تتطلع لبلوغ 460 محطة في 2017
ارتفاع إنتاج ليبيا من النفط إلى 750 ألف برميل يوميا
سبعون مليار دولار الحصاد العقاري في دبي لـ 2016
مصر تفرج قريباً عن أرباح المستثمرين الأجانب
رغم تطمينات السعودية، أوبك بعيدة عن الخفض المأمول للإنتاج
السعودية تنجح في خفض العجز وتبقى أسيرة تقلبات النفط
السعودية تقلص إنتاجها النفطي لأدنى مستوى خلال عامين

16 رواية عربية في القائمة الطويلة للبوكر

لجنة تحكيم برئاسة الروائية الفلسطينية سحر خليفة تصطفي من بين 186 رواية صدرت في العام الاخير أعمالا من 19 دولة للترشح للقائمة القصيرة للجائزة العالمية.

1144 مشاركة في الدورة الثالثة لجائزة كتارا للرواية العربية
الرواية العراقية الجديدة
نائلة لبس تثير حنيننا لأيام طفولتنا
'الجسرة' تراهن على المستقبل
ماذا تصنع الوردة لو سقيتها دماء بدلا من الماء؟ تجربتي في كتابة الشعر للأطفال
'نساء في الجحيم' من الثورة الجزائرية إلى غادة الفلسطينية
أبوظبي تنظم السباق التمهيدي الثالث للهجن في طانطان بالمغرب
الشارقة تستضيف المهرجان العالمي لرواية القصص
تطوان تحتضن مؤتمرا دوليا عن حازم القرطاجني

ساديو مانيه أمل السنغال في العرس القاري

مهاجم نادي ليفربول الانكليزي يتطلع لمساعدة منتخب بلاده 'اسود تيرانغا' في احراز كأس الامم الافريقية للمرة الاولى في مسيرته.

موراي غير راض عن مستواه في بطولة استراليا المفتوحة للتنس
مصر مصممة على فوز افتتاحي في العرس القاري
هاليب تودع بطولة استراليا للتنس من الباب الضيق
اشبيلية يثأر من ريال مدريد بأفضل طريقة ممكنة
مدرب تونس يتحسر على الخسارة امام السنغال
فيورنتينا يشعل الصراع على صدارة الدوري الايطالي
موناكو يزيح نيس عن الصدارة الفرنسية
بداية مخيبة لتونس في كأس افريقيا
قطر تنتفض وتحقق فوزها الاول في مونديال اليد

انفصام الشخصية فرصة مواتية لتسلل السكري

مرضى الشيزوفرينيا عرضة بمعدل ثلاثة أضعاف الأشخاص الأصحاء للاصابة باضطرابات الانسولين بسبب الادوية وسوء التغذية وعدم ممارسة الرياضة.

تأخر التشخيص يؤذي حياة مرضى التهاب القرنية وجفاف الملتحمة
'خنفساء العتمة' أحدث علاج للسمنة
صيدلية ذكية تخدم المرضى في دبي دون تدخل بشري
مواقد الحطب تخنق قلوب الحوامل
اختبار بول يكشف الشخصية الغذائية في دقائق
بروتينان يحرضان 'زيكا' على اصابة الدماغ
الصداع النصفي بعد الجراحة ينذر بسكتة دماغية
مكملات البروغسترون تقطع مع الإجهاض المتكرر
مضادات الاكتئاب تحرض كسور العظام على مرضى الزهايمر
  
'ميت 9' من هواوي نجما لمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية بلاس فيغاس
الهاتف الرائد يحصد ثماني جوائز من مواقع ومجلات متخصصة مشاركة في الحدث التكنولوجي الابرز بالولايات المتحدة.
السيارات الكهربائية تغزو رسمياً شوارع الإمارات قريباً
الإمارات تقر نظاما للمركبات الكهربائية يرفع نقاء الهواء بنسبة 90 في المائة خلال خمس سنوات.
مصر تطرح ثلاثة حقول غاز جديدة على خريطة الإنتاج
الحقول تدخل المراحل الأولى للإنتاج باستثمارات بلغت 31 مليار دولار على أمل زيادة حصة مصر من انتاج الغاز محلياً.
مطاحن زيتون تقليدية تستعصي على الزمن بالمغرب
بلدات مغربية تحافظ على طرق الاستخراج التقليدي للزيت باستعمال آلة حجرية دائرية كبرى، مكتفية باستبدال الدواب بمحرك كهربائي.
خطط لغزو المريخ بصواريخ مستعملة تنهض من كبوتها
سبيس إكس تطلق بنجاح صاروخا من طراز فالكون لأول مرة منذ انفجار آخر في سبتمبر بسبب مشاكل في التزود بالوقود.
ثمانية أشخاص يعادلون نصف البشرية في ثرواتهم
أوكسفام تنتقد الفجوة الفاحشة في الثروات وتطالب بوقف التهرب الضريبي وسياسة محاباة الاثرياء.
'لعبة العروش' تتجمد في الموسم السابع
السلسلة الملحمية العالمية لن يتم تجديدها لموسم ثامن، وتغادر سباق المنافسة على جائزة 'إيمي' للعام 2017.
الطباعة بالابعاد الثلاثة في خدمة الزراعة
مزارعون بورميون ينعمون بتكنولوجيا متطورة جديدة تسمح بتصميم معدات فلاحية حسب الطلب مثل الجرارات.
عُشاق التزلج يتهافتون على مزار كفر دبيان
مع بداية ظهور الثلوج فوق الجبال، لبنانيون يمارسون هوايتهم المفضلة في أكبر منتجعات للتزلج في الشرق الأوسط.
الحياة تعود إلى طبيعتها ببطء في أحياء من شرق الموصل
السيارات تتكدس في الشوارع، ومنصات البيع تزخر بالمنتجات وهواة كرة القدم يمارسون رياضتهم في أجزاء من شرق المدينة الواقعة في قلب الحرب.
'حرب النجوم' لا ينوي استحداث نسخة رقمية من الأميرة ليا
عدم تطوير نسخة رقمية من شخصية الممثلة الراحلة كاري فيشر في الأجزاء المقبلة من السلسلة الشهيرة، وصدور الجزء التاسع في العام 2019.
'روح الصحراء' الليبية تغازل ثورة الياسمين
فرقة 'إيمران انتينيري' الليبية المهتمة بتراث الطوارق تشارك بأهازيج صحراوية في الذكرى السادسة للثورة التونسية.
أفارقة يكسبون أرزاقهم وينسون همومهم في عرسهم الكروي
كأس أمم أفريقيا ينشط الدورة الاقتصادية ويشكل متنفسا من واقع اجتماعي مرير وسياسي يتسم بالتوتر وديمقراطية فاشلة.

 
>>