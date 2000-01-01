ناتالي الخوري غريب: على من يكتبون الرواية أن يكتبوا نصوصًا تشبههم الكاتبة اللبنانية ترى أنّ مستوى الحركة النقديّة يصوّر مستوى الحركة الأدبية، على صعيد الصفحات الثقافية ومنابر الندوات والإصدارات الجديدة.