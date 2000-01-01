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خيرالله خيرالله

ماذا تستبطن مناطق ترامب الآمنة في سوريا؟

محمد قواص

هذه هي أميركا

فاروق يوسف

بساطة التفكير وعمقه

سهى الجندي

الخميني وشعار الموت لإسرائيل

أسعد البصري

في مصر.. سيمفونية واحدة لا تكفي

محمد أبو الفضل

كي لا ينجح 'حزب الله' حيث فشل في 2009

خيرالله خيرالله

مقاومة الواقع في العالم العربي

فاروق يوسف

دونالد ترامب وبداية المشوار

أحمد الشحماني

الصين قائدة للعالم!

سالم الكتبي

مكتبة الإسكندرية: معاً ضد التطرف

رشيد الخيّون

لا نيّة للصين لخوض حرب عملات مع أميركا

مسؤول بوزارة الخارجية الصينية يرى أن المشكلات التجارية بين بكين وواشنطن يجب حلها من خلال المحادثات.

تونس تتطلع لمضاعفة إنتاج الفوسفات
ترامب يعدل إصلاحات مالية أقرتها إدارة أوباما
مخاوف من عقوبات جديدة على إيران تنعش أسعار النفط
أرامكو تتجه لزيادة إنتاج النفط والغاز بحقل البري
ناقلات الشرق الأوسط تحقق ثاني أسرع نمو في العالم
أوروبا تنفي وبغداد تؤكد رفع الحظر عن الخطوط العراقية
الناقلات الأميركية تسعى لإحياء نزاع مع منافساتها الخليجية
أوروبا تفتح سماءها مجددا أمام الخطوط الجوية العراقية
مصر تطرق عدة أبواب لتأمين حاجياتها الطاقية

طيور الجنوب.. خارطة الفُرقة فى بلاد الشمال

رواية أماني أبوالفضل تحثك على التفكير في واقعنا المتهرئ الذي يسرح فيه العملاء والمتطرفون بأشكالهم المختلفة ليزيدوا من فرقتنا ووهننا.

المنتج الثقافي، وتقنيات الثقافة الرقمية
حينما يغني الكمان
اللغة السينمائية الخصبة عند 'أعلام الرواية اليابانية'
قصص 'نونة الشعنونة': شخوص على هامش الحياة
'أقراط مينا' تتدلى في المنافي
ليلة ثقافية إماراتية هندية في اتحاد كتاب الإمارات
عقبي يناقش عناصر السيناريو السينمائي
مؤسسة البابطين تجدد مجلس أمنائها

انشيلوتي يريد من قائد بايرن ان يواصل اللعب حتى الاربعين من عمره

مدرب الفريق البافاري يأمل ان يسير فيليب لام المتألق في 'البوندسليغا' على خطى اسطورة الدفاع الايطالي باولو مالديني.

يوفنتوس وانتر ميلان وجها لوجه في الدوري الايطالي
تشلسي يريد الاقتراب اكثر من اللقب الانكليزي
نهائي ترضية بين الجريحتين بوكينا فاسو وغانا في امم افريقيا
توري 'الغاضب' يعود لتشكيلة مانشستر سيتي في دوري الأبطال
كلوب يفلت من عقوبة بعد صياحه في وجه حكم
الوصل يرتقي لمركز الوصيف في الدوري الاماراتي
القادسية يعود من الرياض بنقطة ثمينة
سقوط أول للكويت في كأس الأمير
الكاميرون على بعد خطوة من اللقب الافريقي

الكرات الرأسية تقذف باللاعبين في دوامة الارتجاج الدماغي

لاعبو كرة القدم المختصون في ضرب الكرة بالرأس يعانون من الصداع والدوار والتشوش الذهني.

رصد السرطان متأخرا يعرض الملايين لمعاناة يمكن تجنبها
احذروا المسكنات عند الإصابة بالتهابات الجهاز التنفسي
أول تواصل مع مصابين بشلل كامل ينسف نظريات سابقة
زيكا يتقهقر خلافا للتوقعات
لماذا يتحرك السرطان بسرعة في جسم المريض؟
الطب يخسر جولة في سباقه مع الملاريا المقاومة للعقاقير
'لف البالغين' للتخلص من آلام الولادة
واظب على تناول الفطور لصحة قلبك
الاكتئاب لا يعرف طريقا الى الأطفال الأكثر نشاطًا
 
استطلاعات الرأي ما تزال اداة صالحة لتوقع نتائج الانتخابات
رغم مفاجأة وصول دونالد ترامب الى سدة الرئاسة، استطلاعات الراي يمكن ان تستخدم ليس فقط في اميركا بل في العالم لتوقع نتيجة الانتخابات.
شركات التكنولوجيا الناشئة تفزع من قرار حظر السفر الاميركي
شركات صغيرة تتوقف بسبب عدم قدرة موظفيها على السفر داخل وخارج الولايات المتحدة، وتضرر القدرة التنافسية في قطاع التكنولوجيا.
شراء أيفون مستعمل لم يعد صفقة آمنة
آبل تسحب اداة على الانترنت كانت تتيح معرفة ما إذا كان الجهاز مقفلا أو لا قبل شرائه لتفادي الوقوع ضحية تحيل.
أدوية في الافق لعلاج قصر القامة
باحثون يكشفون عن تحولات جينية جديدة تؤثر بشكل كبير على طول الإنسان، والخطوة العلمية تفتح الطريق امام تشخيص خطر الإصابة باضطرابات النمو.
أمير هندي مثلي في طليعة المكافحين ضد الايدز
مافيندرا سينغ غوهيل اول شخصية ملكية في الهند يكشف عن مثليته الجنسية، وانشطته لا تخلو من الطرافة مثل تعليق واقيات على اغصان الاشجار.
مراهق بريطاني يتربع على عرش سباقات طائرات دون طيار
لوك بانيستر يعرض موهبته عبر يوتيوب، ومشاركون يجهزون في سباقات 'اف بي في راسينغ' نظارات مصممة لتنقل بالوقت الحقيقي المنظر المتاح من الطائرة كما لو انهم كانوا فيها.
أفغانيات يلوّحن بسيوف براقة في وجه التمييز
افغانيات يتعلمن فنون القتال للتدرب على الدفاع عن انفسهن، ويواجهن مضايقات وإساءات مستمرة بجانب المخاطر المعتادة للحياة في كابول.
ذكاء اصطناعي يتحسس المشاعر من الصوت
فريق بحثي يضم اماراتية يطور تطبيقا للأجهزة القابلة للارتداء يحلل المحادثات لفهم حالة صاحبها النفسية.
طريق العرب الى الفضاء محفوف بالتحديات
توصيات من مؤتمر الفضاء بابوظبي بضرورة تجاوز مسألة التمويل وضعف الوعي بأهمية القطاع وتوفير متطلبات بناء الكوادر البشرية ونقل المعرفة والتعاون الإقليمي.
'شيخ في جلباب أبيه' يرث أكبر الطرق الصوفية بالمغرب
الراحل حمزة بن العباس البودشيشي يترك وصية تحسم مآل الطريقة البودشيشية القادرية قبل وفاته بربع قرن، مسلما عهدة الزعامة لابنه البكر جمال الدين.
استشراف مستقبل السعودية يسطر انطلاقة الجنادرية
وسط مشاركة 300 مفكر وأديب، أعرق وأبرز مهرجان بالمملكة يبدأ انشطته الثقافية بندوات تتناول مستقبل الاقتصاد والمجتمع والاعلام.
دراسة شاملة عن الكائنات المهددة بالانقراض في العراق
باحثون عراقيون في علم الأحياء يقيّمون التغيرات البيئية في البلاد لاسيما في منطقة الأهوار وتأثيرها على الحياة البرية، وارسال النتائج إلى دوريات علمية عالمية.
هل تتجاوز التلفزة التونسية كبوتها في 'الدوامة'؟
التلفزيون الرسمي يتكفل بانتاج المسلسل الرمضاني القادم ويسعى الى تجنب تجربتها الفاشلة في العمل الدرامي السابق 'وردة وكتاب' للنجمة التونسية امال علوان.

 
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