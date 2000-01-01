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فاروق يوسف

لن ينتصر ترامب على العولمة

خيرالله خيرالله

ترامب لعبة صحافية لا تُمل

كرم نعمة

تعطّش أردوغان للسلطة يدمّر ديمقراطيّة تركيا

د. ألون بن مئير

بغداد، ما بين العاكوب والتحديات الأمنية في نينوى

مروان ياسين الدليمي

مَن يفكر في مصير الأسد بعد اليوم؟

فاروق يوسف

الحروب ليس فيها رابحون، بل خسارات باهظة وعسكرة للحياة

حامد شهاب

هدية ترامب لـ'الإسلام المتطرّف'

خيرالله خيرالله

عن ذلك 'الحلف' المتخيل بين الولايات المتحدة وروسيا

محمد قواص

ترامب وسياسة حافة الهاوية

د. إبراهيم أبراش

درس استانا. سوريا هي نافذة روسيا على العالم

فاروق يوسف

تنوع جنسيات أطقم طيران الإمارات يحد من تأثير حظر السفر الأميركي

الشركة الإماراتية تجري تعديلات شأنها في ذلك شأن الاتحاد للطيران على جدول عمل المضيفين والطيارين في الرحلات المتجهة للولايات المتحدة.

جوبا تطمح لمضاعفة إنتاج النفط
لا رواتب في اليمن، فكيف يعيش اليمنيون؟
ناقلات النفط الإيرانية تستأنف نشاطها إلى أوروبا
لبنان يعيد إطلاق أول جولة تراخيص للنفط والغاز
الاتحاد الأوروبي يدعم الموازنة الأردنية بـ60 مليون دولار
تونس تخطط للاستغناء عن خمسين ألف موظف عمومي
سوناطراك الجزائرية تتطلع لتصدير 57 مليار متر مكعب من الغاز
الكساد يضرب 'عاصمة البرتقال'
عُمان تصدر سندات حكومية بقيمة 390 مليون دولار

حياة ناج من الحرب تحت 'ماكنة كبيرة تدهس المارة'

المجموعة القصصية للشاعر العراقي زهير كريم تدخل إلى تفاصيل اللجوء والهجرة طارحة تأثير اضطراب الحياتين القديمة والجديدة على النفس.

الهادي عبدالملك .. شاعر تونسي ساخر في مروحياته الشعرية
صلاح عبدالصبور كشف المتاجرة بالإنسان والسلطة التي تقهر الإبداع
شاعر عراقي يبيع قبرا
'بيت السناري' .. صراع ثلاثي على 'زينة'
المُقدس الخفي في ظلام الأسرار
فن الواو على الربابة يتجلى في صالون هلال
شريف الشافعي يوقع في نيوجيرسي عقد نشر ديوانه 'إنسان آلي' بالإنجليزية
معرض الشارقة للكتاب يستضيف المملكة المتحدة

مصر تفك عقدة المغرب وتتأهل للمربع الذهبي

منتخب 'الفراعنة' يلتقي مع غريمه البوركيني في نصف نهائي الكأس الافريقي بعد فوزه على نظيره 'اسود الاطلس'.

غانا في المربع الذهبي بفضل ثنائية الشقيقين ايو
فرنسا تتوج بطلة لمونديال اليد
عين سيرينا على ألقاب البطولات الأربع الكبرى للتنس
فيدرر يتوج بطلا لدورة استراليا المفتوحة للتنس
برشلونة يفلت من الخسارة في الوقت القاتل
غانا تخشى المفاجأت في العرس القاري
فينغر سعيد بفوز ارسنال في كأس الاتحاد رغم ايقافه
الهلال يحكم قبضته على الصدارة السعودية
بايرن ميونيخ يحتفظ بصدارة الدوري الالماني

مضاد حيوي للسل يخفف آثار 'التوحد' الاجتماعية

عقار 'سيكلوسيرين' المثبط لدور جرثومة السل يعزز وظيفة جين مسؤول عن نشاط الخلايا العصبية لمرضى الاضطراب النفسي المعروف بالتوحد.

زراعة بكتيريا في الأمعاء لمعالجة التوحد
عند نقص فيتامين 'أ'.. بذور الزهايمر تولد من رحم الام
النوم المريح في الليل ينشط كفاءة جهاز المناعة
احذروا مادة سامة في منتجات لتخفيف آلام تسنين الأطفال
مريضات سرطان الثدي يكتوين من آثار جانبية شديدة نتيجة العلاج
الخلايا المناعية تحقق نصرا على السرطان
برتقالتان يوميا للتخفيف من الآثار المدمرة للتدخين
اجراء غير مسبوق.. ملصقات تحذيرية على عبوات المسكنات القوية
الخيار الأمثل بقاء الرضع في غرفة آبائهم لتجنب الموت المفاجئ
 
حظر ترامب يمنع أصغر فرهادي من حضور الأوسكار
المخرج الإيراني المرشح لنيل جائزة أفضل فيلم أجنبي عن 'البائع' يشبّه سياسة الرئيس الأميركي بسلوك المتشددين في بلاده.
إياد نصار يدخل 'هذا المساء' في رمضان
الفنان الأردني يخوض مسلسلا اجتماعيا في الموسم القادم عن قصص إنسانية أساسها علاقة الرجل والمرأة والحب والزواج.
أزياء مهند كوجاك.. اندفاع وجرأة وإبداع
المصمم المصري يقول إنه يستوحي مجموعاته من خبرته الشخصية ولا يهمه كلام الناس الشاتمين له على مواقع التواصل الاجتماعي.
لوحات من تحت الماء لفنان ثمانينيّ
الشاعر الفرنسي اندريه لابان لم يمنعه عمره المتقدم من الغوص عميقا في البحار وتنمية شغفه بالتصوير والرسم ببزة الغوص وعبوة الاوكسجين.
'صنع في اميركا' يطرح مجازفة كبرى أمام أبل
ترامب يتعهد بإلزام المجموعة العملاقة بتصنيع اجهزتها في اميركا، ومالكة ايفون ليست متحمسة لانها ستتحمل تكاليف باهظة لنقل انتاجها كله اليها.
'سباق الألوان' لتغيير نمط حياة القطريين
مسابقة تشجع أفراد المجتمع على انتهاج نمط حياة أكثر سعادة وصحة من خلال ممارسة الرياضة، وتهدف لمحاربة السمنة والسكري.
بن أفليك 'يعيش ليلا' ويتكبد خسائر ضخمة نهارا
فيلم الجريمة يتعرض لانخفاض كبير في عوائده بسبب انتقادات تعرض لها النجم الأميركي بعد فيلميه 'باتمان ضد سوبرمان: فجر العدالة' و'المحاسب'.
اليابانيون أقل شعوب الأرض نوما والأرجنتينيون الأكثر كسلا
العلماء يتوصلون عبر استخدام بيانات تم جمعها على مدى ستة أعوام الى وجود نقص في مدة النوم في أوروبا وزيادتها في شرق اسيا.
'نغمات ثقافية' بين الامتعاض والترحيب عند السعوديين
مركز الملك فهد الثقافي ينظم تظاهرة تجمع بين الغناء الشرقي والجاز والرسم في بلد يفرض القيود على الموسيقى والسينما ويمنع الاختلاط.
مذيعة لبنانية تتحدى فقدانها البصر بإنجاز اعلامي
داليا فريفر تدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية بأطول فترة بث مباشر على تلفزيون لبنان الرسمي، وتؤكد حبها للمغامرة.
'غالاكسي إس8' لن يتخلى عن منفذ السماعات
سامسونغ تطلق هاتفها الذكي الأكثر ترقباً للعام الحالي في ابريل، وتسعى لطي صفحة الفشل والخيبة بعد احراق بطاريات نوت 7.
هاني شاكر يزهد بمنصب النقيب
'أمير الطرب' يستقيل من منصبه بسبب التطاول عليه وعلى تاريخه الفني وخلافه الاخير مع طبال يعمل لدى هيفاء وهبي.
الدراما المصرية تنشط في يناير استعدادا لرمضان
ستة مسلسلات تدخل استوديوهات التصوير أملا في اللحاق بالموسم القادم ودخول التنافس السنوي لتصدر المتابعة والاهتمام الجماهيري.

 
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