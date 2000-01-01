تنوع جنسيات أطقم طيران الإمارات يحد من تأثير حظر السفر الأميركي الشركة الإماراتية تجري تعديلات شأنها في ذلك شأن الاتحاد للطيران على جدول عمل المضيفين والطيارين في الرحلات المتجهة للولايات المتحدة.