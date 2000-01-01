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خيرالله خيرالله

مسيحيو لبنان إذ يطرقون باب الرياض وخلفهم نوافذ طهران

محمد قواص

شهادة وفاة النظام والمعارضة معا

فاروق يوسف

الخلفيات القانونية والسياسية للقرار 2334

د. خليل حسين

الثقافة لا تنشأ بقرارات فوقية

نبيل عودة

على انقاض 'سوريا الأسد'

خيرالله خيرالله

نازحون إلى آخر مدى

فاروق يوسف

كيف يدخل المعلنون إلى وعينا

كرم نعمة

انتصرت الرواية الفلسطينية فمتى يتغير الواقع؟

د. إبراهيم أبراش

تبادل ادوار الهجرة

زيد الحلي

عن شهادات الاعتماد الدولية

سهى الجندي

ماكدونالدز تفرط في أنشطتها في الصين وهونغ كونغ

عملاقة الوجبات السريعة الاميركية تبيع أغلبية وحداتها في البلدين الاسيويين مقابل 2.1 مليار دولار، في إطار مساعيها للتحول إلى نموذج أعمال ذي رأسمال أقل كثافة.

الإنتاج الأميركي يلبد أجواء التفاؤل في أسواق النفط
إيران المستفيدة من اتفاق أوبك تبيع 13 مليون برميل نفط
الإمارات تستكمل نصف مشروع براكة للطاقة النووية
اليمن يعلن انتهاء أزمة السيولة واستئناف صرف الرواتب
الإفلاس يهدد المستوردين المصريين بعد تحرير الجنيه
اليابان تدافع عن تويوتا بعد استهدافها من ترامب
رحلة البيتكوين من أعتاب الصفر الى ما بعد الألف دولار
السعودية تخفض إنتاج النفط بالحجم المطلوب في اتفاق أوبك
الصين تطلق أطول رحلة قطار شحن في العالم

الشارقة للشعر العربي يكرم وفادة إبراهيم محمد إبراهيم ومحي الدين الفاتح

المهرجان يفتتح دورته 15 وسط نحو 26 شاعرا أبرزهم التونسية جميلة الماجري والمصري حسين القباحي والفلسطيني زهير أبو شايب والإماراتية شيخة المطيري.

جماعة الفن والحرية .. الإنشقاق، الحرب والسيريالية (2 / 5)
يوحنا الأرمني وأيقوناته القبطية
دعاء محمود 'تركت العنوان' في أولى رواياتها
مستقبل صناعة النشر العربية على طاولة مؤتمر دولي في دبي
'الحجر' تستعرض قصة الحجر الأسود عبر التاريخ
مكتبة الإسكندرية تُدشن منصتها للتدريب والتعلم عن بعد
'الكويت' تصدر ملف 'العزم الواحد' في عددها الجديد
ملتقى الشارقة الرابع عشر للمسرح العربي يقرأ علاقة 'أبو الفنون' بالرواية
القاعود يكتب عن رجال من ذهب

ريال مدريد يريد مواصلة لانتصارات في كأس اسبانيا

الفريق الملكي يتطلع لكسر الرقم القياسي للمباريات المتتالية دون هزيمة من بوابة اشبيلية، وبرشلونة لتجنب الاحراج.

عين مانشستر يونايتد وليفربول على نهائي كأس الرابطة
مدرب ايفرتون في حاجة لتعزيز فريقه بعد خيبة الكأس
بداية قوية ليوفنتوس في العام الجديد
برشلونة يفلت من الخسارة امام فياريال
سيبولكوفا ووزنياكي تتقدمان بشكل متباين في بطولة سيدني للتنس
المنافسة تشتعل بين الكبار على قمة الدوري العراقي
القادسية يخطف نقطة ثمينة من السالمية في الوقت القاتل
بليموث يفرض مباراة معادة على شباب ليفربول
الجزيرة يبحث عن التعويض في كأس الرابطة الاماراتية

اصابة المسن بكسور الحوض تقل مع وجود من يؤنسه

خرف الشيخوخة لا يزيد من مخاطر التعرض لكسور في الحوض، والأمية والاكتئاب يرفعان امكانية الاصابة بالنسبة إلى المسنات.

الطب البديل يضللكم بزعمه معالجة الحساسية والربو
كلما تزايد تفاوت الدخل في بلد قلت نسبة لياقة أطفاله
عمليات تصغير المعدة فعالة في غالب الاحيان
زبد الفول السوداني يحاصر الحساسية
القيلولة توقظ القدرات العقلية لكبار السن
سمنة الوالدين عبء يبطئ نمو الأبناء
فرنسا تعلق بيع يوفسترول 'د' بعد وفاة رضيع تلقى جرعة منه
هرمونات المرأة لا تقيها من البرد
السكن قرب طرق مزدحمة ينذر بالإصابة بالخرف
 
غبار فضحية فولكسفاغن يرفض الانقشاع
العملاقة الالمانية تواجه دعوى بريطانية للحصول على تعويضات للمتضررين من التلاعب بقراءة انبعاثات العوادم، واف.بي.أي يعتقل مديرا تنفيذيا في الشركة.
شكاوى تلاميذ واستجابة في الإمارات حول خطأ 'الخليج الفارسي'
وزارة التربية تتحرك لتصحيح التسمية الخاطئة في أحد كتب الصف الرابع وتؤكد ان المناهج المدرسية تجريبية وخاضعة للتعديل.
تحالف غوغل وفيات يذلل ارتفاع التكلفة في نظم القيادة الذاتية
وحدة مشتركة بين العملاقتين تنتج مجموعة من المجسات ونظم الرؤية والرصد تخفض السعر بنسبة 90 بالمئة.
الحمامات الدمشقية من رفاهية الى قبلة للهاربين من شح المياه
معارك تشهدها منطقة تشكل خزان مياه العاصمة السورية تتحول لباب رزق لحمامات تاريخية تعتمد على آبارها الخاصة في استقطاب الآلاف.
تجول في عمق البحر دون التبلل بقطرة واحدة
روبوت غطاس يمكن التحكم به بحركة الرأس عبر نظارات للواقع الافتراضي لنقل حي لما يدور عشرات الامتار تحت السطح.
لسلة المهملات من الذكاء نصيب
جهاز يعمل على مسح القمامة تلقائيا لإنشاء قائمة البقالة الخاصة بالمستخدم وتوفير الوقت والعناء والمال، ويرسل تنبيها عند امتلاء الحاوية.
جوائز غولدن غلوب تمطر 'لا لا لاند' ذهبا
اثناء تسلمها جائزتها، النجمة المحبوبة ميريل ستريب تصنع أكثر اللحظات إثارة بانتقاداتها تهكم دونالد ترامب على ذوي الاحتياجات الخصوصية.
بودابست تتحول الى هوليوود أوروبا الوسطى
العاصمة المجرية توفر تخفيضات ضريبية ومنشآت متطورة لجذب تصوير الافلام العالمية وأشهر النجوم.
شحن الهواتف المحمولة.. شريان حياة لنازحين قرب الموصل
عراقيون يحتشدون في مخيم حسن شام حول مولدات كهرباء لشحن هواتفهم المحمولة للبقاء على اتصال مع أقربائهم وأحبائهم البعيدين عنهم.
'جمعيات الأفراح' المصرية من آليات التمويل الشعبي التضامني
افراح وأعياد ميلاد تهدف الى جمع الاموال او 'النقوط' عبر العائلات والغرباء، وتنتشر في مصر بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية.
السعوديون يجنون ثمارا اجتماعية من أوبر وكريم
تطبيقات نقل الأفراد تتيح للسعوديات الممنوعات من قيادة السيارات بديلا للذهاب إلى العمل وتدفع عجلة التشغيل في المملكة.
فرنسا تنفرد بقانون عدم الرد على اتصالات العمل في أوقات الراحة
الاجراء الأول من نوعه في العالم يهدف لحماية توازن الحياة العملية للموظفين وتجنب الشعور بالضغط، و'لا بوست' الفرنسية تبادر بالاعتراف به.
مهرجان القرين بالكويت مظلة كبيرة للفنون السمعية والبصرية
المهرجان الثقافي السنوي الرئيسي والأهم بالكويت يكرم الشاعر مبارك الحديبي، ويعرض مسرحية 'العائلة الحزينة'.
'حيزية' رحلة مع الحب العذري في المسرح العربي بالجزائر
الدورة الجديدة من المهرجان تحمل اسم الممثل والمخرج الجزائري الراحل عزالدين مجوبي، ومؤتمر فكري بعنوان 'العبور إلى المستقبل بين الريادة والقطيعة المعرفية'.

 
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