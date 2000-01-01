   
 
 

درس استانا. سوريا هي نافذة روسيا على العالم

فاروق يوسف

صوت مصر الغائب

محمد أبو الفضل

نواقص المؤتمر الدولي للسلام

د. ألون بن مئير

'شعبوية' النظام النسبي في لبنان

د. صلاح ابو الحسن

ملتقى الاعلام الاقتصادي... اول مؤتمر من نوعه في العراق

زيد الحلي

'همشرية' ترامب، مرارة أم حلاوة؟

إبراهيم الزبيدي

ما أخبار المخطوفين؟

فاروق يوسف

سوريا... بالجملة والمفرّق

خيرالله خيرالله

صدِّقوني... لستُ طائفياً!

علي الرز

ترامب واستهداف العرب

سالم الكتبي

هولوكست سوري. مَن صنع المحرقة؟

فاروق يوسف

الكساد يضرب 'عاصمة البرتقال'

منتجو الحمضيات في منزل بوزلفة التونسية في ورطة بسبب الهبوط القياسي في أسعار البيع وتراجع الإقبال على الشراء.

عُمان تصدر سندات حكومية بقيمة 390 مليون دولار
5.4 مليار دولار استثمار الإمارات في القطاع الفضائي
استقرار الوضع الأمني ينعش مؤشرات السياحة التونسية
الاقتصاد المصري يواصل تعثره في الذكرى السادسة للثورة
رفع الفائدة لم ينقذ الليرة التركية من التراجع
طاقة الاستيعاب حاجز يفرمل نمو الحركة في سماء دبي
بدء التسويق لإصدار ثلاثي لسندات دولية بمصر
الخليج يتأهب لمرحلة ما بعد النفط بتعزيز استثماراته في الطاقة المتجددة
أسعار النفط ترتفع على وقع الالتزام بخفض الإنتاج

معرض القاهرة للكتاب يطلق فعالياته مستضيفا المغرب

الدورة الثامنة والأربعون تفتح أبوابها بمشاركة مئات الناشرين العرب والأجانب وتختار الشاعر الراحل صلاح عبدالصبور شخصية الحدث الثقافي.

فاتحة مرشيد: كتبت الرواية ولكني شاعرة قبل أي شيء
سيد حجاب يرحل إلى مثواه الأخير في الوجدان العربي
مواقع التواصل الإجتماعي في خدمة الديكتاتوريات أيضا!
لا حد لجشع وشعوذة وجهل 'أولاد شديد'
روايات 'يناير' المصرية بين النبوءة والتوثيق والسيرة الذاتية
'قلب مهزوم' .. تستعيد زمن الرومانسية
أكاديمية الشعر في أبوظبي تفتح باب التسجيل للموسم التاسع
أمير الشعراء: 13 شاعرة عربية في قائمة الـ 42
ثقافة الدمام تحتفي بـ 'أبناء الأدهم' لجبير المليحان

سيرينا على بعد خطوة من لقب بطولة استراليا المفتوحة للتنس

لاعبة التنس الاميركية تضرب موعدا مع شقيقتها فينوس في النهائي بعد فوزها السهل على الكرواتية باروني.

ساوثمبتون يفاجئ ليفربول وينهي مشواره في كأس الرابطة
يوفنتوس 'المتحمس' في نصف نهائي كأس ايطاليا
ريال مدريد يودع كأس اسبانيا واتلتيكو مدريد الى نصف النهائي
فينوس في نهائي بطولة أستراليا المفتوحة للتنس
مصر في ربع نهائي كأس الامم الافريقية
مالي واوغندا يودعان العرس القاري بنقطة التعادل
المدرب مورينيو ينتقد ازدحام جدول مباريات الدوري الانكليزي
بولت يفقد ذهبية التتابع في اولمبياد بكين
رينار ينتقد الصحافيين ويدافع عن مواطنه مدرب ساحل العاج

الخلايا المناعية تحقق نصرا على السرطان

إنقاذ طفلتين مصابتين بلوكيميا الدم عن طريق حقنهما بخلايا معدلة جينيا يعد خطوة أولى لعلاج أنواع أخرى من المرض الخبيث.

برتقالتان يوميا للتخفيف من الآثار المدمرة للتدخين
اجراء غير مسبوق.. ملصقات تحذيرية على عبوات المسكنات القوية
الخيار الأمثل بقاء الرضع في غرفة آبائهم لتجنب الموت المفاجئ
تذوقوا آيس كريم لذيذا وصديقا للقلب
حبوب حرقة المعدة تحرض على الاصابة بعدوى بكتيرية في الأمعاء
عقاقير الكولسترول تقاوم تخثر الدم
صد الربو مبكرا يحاصر سمنة الأطفال
لا أخطاء في تشخيص سرطان البروستاتا بعد اليوم
التظلل ليس بديلا عن المستحضرات الواقية من الشمس
  
غوغل تحظر 200 ناشر من شبكتها الإعلانية
الشركة تتخذ تدابير لوقف انتشار الأخبار الكاذبة على المواقع الالكترونية وتستهدف طريقة مروجي المحتوى الوهمي من خلال الإعلانات.
الشارقة تحتفي بالسوبرانو المغربية سميرة القادري
مغنية الأوبرا والباحثة في الأندلسيات تقدم خلال مهرجان كلباء الثقافي عملا جديدا تمتزج فيه ألحان شرقية وغربية متنوعة.
معرض القاهرة للكتاب يطلق فعالياته مستضيفا المغرب
الدورة الثامنة والأربعون تفتح أبوابها بمشاركة مئات الناشرين العرب والأجانب وتختار الشاعر الراحل صلاح عبدالصبور شخصية الحدث الثقافي.
رحيل نصيرة المرأة الممثلة ماري تايلر مور
الفنانة الأميركية اشتهرت كأيقونة للبرامج التلفزيونية وحصلت على سبع جوائز إيمي وجائزة غولدن غلوب ورشحت للأوسكار عام 1980.
'روتردام' يفتح شاشاته للقضية الفلسطينية
الدورة السادسة والأربعون من المهرجان السينمائي الهولندي تشهد مشاركة مميزة للفيلم الفلسطيني إضافة لحضور لافت لمصر.
السيارات الذاتية القيادة تسلب الملايين موارد رزقهم
على الرغم من المزايا الكثيرة لمستقبل النوع الجديد من المركبات إلا أن وظائف السائقين مهددة بالانقطاع الكامل.
السعودية تستضيف مصر في 'الجنادرية' للتراث والثقافة
الحدث الثقافي الأبرز في المملكة ينطلق الأربعاء القادم بأنشطة تعكس التراث والموروث ويكرم شخصيات سعودية فاعلة.
الروبوتات الصينية تختبر خدمة ركن السيارات
البلد المتصدر عالميا صناعة الروبوتات يواجه مشكلة شيخوخة السكان وتقلص الأيدي العاملة بالإنسان الآلي المخصص لمواقف المركبات.
ترشيحات الأوسكار ليست بيضاء جدا
أكاديمية الجائزة العريقة تتخذ تدابير جديدة لتوسيع صفوفها وتحرص في دورتها الجديدة على بعض التنوع بعد موجات اتهام بالعنصرية ضد الممثلين السود.
ساندانس يوثق جرائم داعش في سوريا
المهرجان الأميركي يعرض أفلاما مخصصة للحرب السورية ملقيا الضوء على صحافيين يخاطرون بحياتهم لتصوير فظائع تنظيم الدولة الإسلامية.
الواقع الافتراضي يدعم الصحة ويروح عن النفس
مزايا كثيرة تقدمها البرامج الافتراضية ابتداء بالاسترخاء ومرورا بالتخلص من الاكتئاب والرهاب وانتهاء بتخطي اضطرابات ما بعد الصدمة.
المغرب ينذر قناة لتقديمها نصائح تجميلية للمرأة المعنَّفة
الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري تعتبر فقرة تلفزيونية لإخفاء الكدمات الناجمة عن الضرب بالتبرج إساءة للمرأة وتشجيعا على العنف ضدها.
مرشحو الأوسكار يعبرون عن سعادتهم بالصور والتغريدات
ردود فعل الممثلين على خبر ترشيحهم للجائزة العريقة جاءت مناسبة لعصر وسائل التواصل الاجتماعي والتقنيات الحديثة في البث والانتشار.

 
>>