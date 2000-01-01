السعيد يمنح مصر فوزها الاول في العرس القاري منتخب 'الفراعنة' يفلت من التعادل السلبي الثاني على التوالي ويتغلب على نظيره الاوغندي بهدف وحيد، وغانا الى ربع النهائي.